Ilfattoquotidiano.it - Codice della strada, Salvini annuncia un tavolo per la cannabis medica. Ma esiste già (dal 2021) e non è mai stato convocato dal governo Meloni

Matteo, mai benevolo verso lae chi la assume, hato la creazione di untecnico per tutelare i pazienti in cura con il fiore verde: l’organismo, tuttavia,già dalpresso il ministeroSalute, manon lo ha maimalgrado le richieste dei malati. Ora vuole il bis, due tavoli tecnici, per sanare il paradosso del nuovo: basta seguire una terapia a base di Thc e Cbd (due principi attivipianta) per rischiare il ritiropatente. Anche se il paziente è munito di una prescrizione.La nuova norma del– Con le regole in vigore dal 14 dicembre, infatti, la punizione scatta quando il guidatore viene trovato positivo ad un test sulle droghe, pur vigile e presente a se stesso: non serve dimostrare l’alterazione psicofisica prima di revocare il documento di guida.