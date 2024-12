Justcalcio.com - CdS – “Theo vuole restare in rossonero”

2024-12-16 19:57:40 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS:MILANO – “Serimanere e rinnovare? E’ sempre quello che ha fatto trasparire, è la verità, non si può cambiare la volontà del giocatore“. Sono le parole di Manuel Garcia Quilon, agente diHernandez, intercettato all’uscita da Casa Milan, assicura che il suo assistito – relegato ieri in panchina da Fonseca per la sfida contro il Genoa – si vede ancora in.Quilon, agente Hernandez: “Sul rinnovo divi dico che.”L’agente del francese poi spiega: “Mia presenza in sede? Una riunione su questioni fiscali, sui guadagni, situazioni fiscali in Spagna e qui“. Poi si sbilancia sul rinnovo del suo assistito, in scadenza il 30 giugno 2026: “Se ne abbiamo parlato? No, ma è sicuramente un tema di cui si parla tanto.