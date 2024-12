Bambino milionario dopo aver preso palla del fuoricampo di Freeman alle World Series

Leggi su Sportface.it

Una famiglia americana diventa milionaria durante ledi baseball tra Los Angeles Dodgers e New York Yankees, poi vinte dai californiani 7-6. In undel grande Freddie, durante la prima partita della serie, è stata presa da Zach Ruderman, che è riuscito in mezzo alla folla a vincere la corsa per la storicawalk-off grand slam di Freddiedella prima partita delle. Ladell’unica walk-off grand slam nella storia delleè stata venduta per 1,56 milioni di dollari all’asta Dynasty Auction di dicembre di SCP Auctions nel fine settimana. Ha superato i 1,5 milioni di dollari per cui è stata venduta ladel 62°di Aaron Judge a dicembre 2022, anche se non ha raggiunto il record storico di 3 milioni di dollari, che è il prezzo per cui è stata venduta ladel 70°di Mark McGwire della stagione 1998.