Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 16 dicembre: Gianluca Vialli ed altre ricorrenze

16edricorrenzeDodici giorni fa accennavamo al centesimo gol diin Serie A: il primo arrivò il 161984. Nel giorno del trentesimo compleanno di Alberto Marchetti, quel dì in campo con l’Ascoli (185 presenze nel massimo campionato). Una domenica che coincise anche con il centenario dalla nascita di Henri Bellocq, che scese in campo contro l’Italia a Milano il 15 maggio 1910.è il novantesimo anniversario dall’ultima rete con l’Inter di Armando Castellazzi.P.S. Con il Torino mise a segno tre reti, in tre gare consecutive: ci riferiamo a Giuseppe Spinola, che il 161934 realizzò il primo gol con la maglia granata. Come Alessandro Lattuada.GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo, 16edproviene da Gli Eroi del Calcio.