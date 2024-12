Oasport.it - VIDEO Sofia Goggia, riviviamo il superG stravinto a Beaver Creek

ha vinto di forza ildi, imponendosi in maniera straripante sulla mitica Birds of Prey e dettando legge in questa gara valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca, scesa con il pettorale numero 13, è stata impeccabile sulla neve statunitense e ha annichilito l’intera concorrenza, rifilando un distacco di 48 centesimi alla svizzera Lara Gut-Behrami e 55 centesimi all’austriaca Ariane Raedler.L’azzurra ha fatto la differenza nel secondo settore dopo un’ottima parte lanciata, ha salvato una grossa sbavatura nel terzo intermedio e poi nel finale è stata rapidissima, timbrando un sontuoso 1:03.90 che ha messo in fila l’intera concorrenza. Si tratta della 25ma affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante dopo il secondo posto ottenuto nella discesa libera disputata ieri, la prima dopo il brutto infortunio accusato nella passata stagione.