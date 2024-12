Ilrestodelcarlino.it - Via Coda: caccia ai banditi. Famiglia ancora sotto choc

Un colpo da professionisti. Dietro al quale sembra esserci una banda ben organizzata e che aveva studiato il piano nei minimi dettagli. A dargli la, ora, sono gli agenti della squadra mobile di Rimini, guidata dal commissario capo Marco Masia. Che si sono messi subito al lavoro nel tentativo di risalire agli autori della rapina in villa consumatasi nella notte tra giovedì e venerdì in via Sebastiano, alle porte del centro storico. Qui un’intera, composta da due coniugi e dalla figlia, è stata sequestrata nel cuore della notte da quattro malviventi che hanno messo a segno un blitz da manuale, fuggendo con la cassaforte dopo averla smurata. Dentro erano custoditi denaro ma soprattutto gioielli, oro e monili. Il valore stimato potrebbe aggirarsi attorno ai 20mila euro, anche se una quantificazione precisa non è statacompiuta.