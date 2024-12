Oasport.it - Slittino: poker austriaco ad Oberhof, domina Jonas Mueller. Nono Fischnaller

L’Austria si dimostra in grandissima forma nella tappa di Coppa del Mondo diin quel di. In terra teutonica strapoterenel singolo maschile: arriva addirittura una casa dei tedeschi.A vincere è, che trova il primo successo stagionale. Veramente ingiocabile oggi il 27enne che timbra anche il record di spinta e trova le due migliori run, chiudendo con il tempo di 1:25.321.Alle sue spalle completano il podio Nico e David Gleirscher, staccati rispettivamente di 235 e 515 millesimi, mentre quarto è Wolfgang Kindl, che scende dal podio nella seconda run. Tedeschi che devono accontentarsi della quinta piazza di Felix Loch, mentre brutto colpo in chiave classifica per Max Langenhan, solo settimo.In casa Italia il migliore è il solito Dominik, mai a suo agio su questa pista:posto per l’azzurro.