Oasport.it - Short track, la staffetta maschile sfiora il podio. Confortola quinta nei 1500 metri

L’Italia ha chiuso la tre giorni di gare a Seul con un solo, il secondo posto dellafemminile. Nell’ultima giornata della quarta tappa del World Tour a Seul, la squadra azzurra infatti non è riuscita a raccogliere un piazzamento sul. Lo hato la(Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel), che ha concluso al quarto posto anche a causa di una caduta durante un cambio in una gara vinta dalla Cina davanti a Giappone e Corea del Sud.A livello individuale il miglior risultato per l’Italia è quello di Elisa, bravissima a conquistare una bellaposizione neial termine di una finale con davvero le migliori al mondo. A vincere è stata l’americana Kristen Santos-Griswold davanti alla belga Hanne Desmet e alla connazionale Corinne Stoddard.