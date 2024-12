Ilnapolista.it - Pagelle – Lukaku zittisce i vannacciani sanfedisti. Doveri fa il giustizialista col mani di Lobotka

Leggi su Ilnapolista.it

Ledi Udinese-Napoli 1-3, a cura di Fabrizio d’EspositoMERET. Udine è suolo patrio per lui e sacro per l’azzurra patria nostra, laddove si celebrò il Terzo in illo tempore. Il giovane Meret è voce nel deserto quando intercetta il penalty dell’anziano franco e nessun compagno è pronto a impedire la respinta che illude gli autoctoni. Detto questo, non c’è altro da segnalare – 6,5DI LORENZO. Il Napule vince al centro stasera con Lukakone Nostro, Zambo formato Predator e il profeta David, ma è a destra che al solito si produce una quantità industriale di traversoni e angoli, come quando al 9’ l’Eurocapitano tratteggia un servizio succulento per il predetto profeta. Tuttavia è sempre a destra, tra lui e Na-Politano, che si perde la pelota che conduce al tiro udinese ribattuto col braccio dal Caro Lobo – 6,5RRAH