Oasport.it - Nuoto, Simone Cerasuolo ai piedi del podio ai 50 rana dei Mondiali in vasca corta. Sesto Viberti

La gara dei 50non regala soddisfazioni all’Italia.e Ludovicosono quarto eaidiinalla Duna Arena di Budapest, con i due azzurri che se la sono giocata fino alla fine per provare a strappare un posto sulnella corsa vinta da Qin Haiyang, che firma la propria personale doppietta in questa competizione iridata.Il cinese è stato l’autore della gara più costante, riuscendo a rimanere attaccato al turco Emre Sakci, autore di una gran prima, e del russo Kirill Prigoda. Piano piano Haiyang esce fuori e con il crono di 25’42 conquista l’oro avanti al turco e al russo per 14 centesimi, con quest’ultimo che si prende il terzo argento del suo Mondiale.Ci ha provato, che soprattutto nella primaè vicinissimo alda corsia 8.