Ilfattoquotidiano.it - “Non mi riprenderò mai da quello che mi ha fatto Puff Diddy in camerino”: parla la popstar Dawn Richard

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha atteso anni prima di denunciare. Ma ora laha deciso di raccontare i suoi trascorsi con Sean ‘’ Combs, quando ancora lavoravano insieme. Un periodo, che va dal 2005 al 2012, in cui lei sostiene di essere stata abusata, aggredita e molestata daDaddy, che in questo momento è accusato di una lunga lista di reati, tra cui abusi e traffico sessuale, anche su minori.Sulla vicenda è intervenuta l’avvocata della cantante, Lisa Bloom, durante l’ultima puntata del podcast prodotto dal Daily Mail, intitolato The Trial of, in cui la legale ha dichiarato che la sua assistita ha scelto di farsi avanti dopo aver visto il video in cui il produttore musicale aggrediva Cassie Ventura in un hotel di Los Angeles nel 2016. “È una donna di successo e tutta la sua vita ruota intorno alla musica – ha detto Bloomndo di-.