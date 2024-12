Piperspettacoloitaliano.it - Nino Frassica in Un Passo dal Cielo 8: che ruolo ha il “Maresciallo Cecchini”

Tra le new entry nel cast di Undal8 ci sarà. Una scelta fatta in casa per la Lux Vide, che ha ingaggiato l’attore siciliano, già punta di diamante di Don Matteo. Ma chehain Undal? Ecco tutti i dettagli.Ildiin Undal8In Undalinterpreta ildi zio, ovvero lo zio di Carolina, la moglie di Vincenzo Nappi. Trae Vincenzo ci saranno alcuni attriti.lavora nel circo e ha tutto un suo modo di pensare riguardo alla quotidianità. Ciò indispettirà Vincenzo, che si sentirà pressato dalla sua presenza, al contrario di Carolina che troverà in lui un conforto per combattere la crisi con il neo marito.Da Don Matteo a Undalsempre più protagonistaIl suo personaggio promette momenti di leggerezza e ironia, proprio come con, contribuendo a risolvere o aggravare la crisi tra Vincenzo e Carolina.