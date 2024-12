Liberoquotidiano.it - Nautica, Salone di Genova ottiene certificazione Iso20121 per gestione sostenibile

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - ?L'Assemblea dei Soci di Confindustriatenutasi lo scorso 12 dicembre a Roma è stata l'occasione ufficiale per la consegna da parte di Rina a I Saloni Nautici dellaISO 20121 per ladella 64esima edizione delNautico Internazionale di. Il percorso che ha portato allaha preso avvio nel 2020 e ha avuto il primo riscontro con il rilascio del certificato relativo alla fase di progettazione dell'evento, consegnato nell'ambito della manifestazione lo scorso 20 settembre. Giorgio Gallo, Yachting Sector Senior Business Development Manager di Rina ha sottolineato che “Gestire un evento in modovuol dire promuovere azioni concrete in ambito sostenibilità, di conseguenza rappresenta un'opportunità per un'organizzazione che si impegna in tal senso.