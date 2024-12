Sport.quotidiano.net - Napoli, il brio di Neres e le certezze di Conte: il mix letale anti Udinese

, 15 dicembre 2024 – A domanda diretta nel dopopartita, Antonioha sviato, se non addirittura negato: nell'intervallo del match del Bluenergy Stadium non è successo alcunché, ribandendo che il suoquella partita l'ha dominata fin dall'inizio a dispetto del gol incassato per mano di Florian Thauvin. In parte il tecnico salentino, che si aspettava risposte dai suoi dopo il doppio tonfo con la Lazio tra Coppa Italia e campionato, ha ragione, ma va pur detto che qualcosa al rientro dagli spogliatoi negli occhi degli azzurri è cambiato. Grinta, convinzione, determinazione o semplicemente quel pizzico di fiducia nei propri mezzi che spesso nel calcio fa la differenza: comunque lo si voglia chiamare, qualcosa nelsceso in campo nella ripresa è apparso fin da subito diverso.