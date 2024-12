LIVE – Slalom maschile Val d’Isere 2024 sci alpino | prima e seconda manche in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedellospeciale di Val, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Archiviato logigante del sabato, che ha visto tornare al trionfo lo svizzero Marco Odermatt davanti agli austriaci Feurstein e Brennsteiner, è tempo di tornare tra i pali stretti. Nessuno di questi tre atleti è presente nellodella domenica, dove il grande atteso è Lucas Pinheiro Braathen. Il brasiliano ha sorpreso in negativo nella gara di sabato, uscendo di scena nellae dando l’impressione di non aver mai trovato il giusto feeling con gli sci. Braathen va dunque a caccia di riscatto, ma deve vedersela con una concorrenza molto agguerrita.Fra i papabili vincitori ci sono il francese Clement Noel, pettorale rosso di specialità, il norvegese Henrik Kristoffersen, lo svizzero Loic Meillard, ma anche lo svedese Kristoffer Jakobsen e non solo.