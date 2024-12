Iltempo.it - La "passeggiata" flop dei violenti. E anche Conte si prende i fischi

Un. Così può essere definito il corteo, ieri, a Roma, contro il disegno di legge Sicurezza, di iniziativa governativa, all'esame ora del Senato. A parteciparvi sarebbero state, infatti, circa 7 mila persone, secondo quanto si apda fonti qualificate, e non 100 mila, come indicato dagli organizzatori. All'iniziativa hanno preso parte oltre 200 sigle tra studenti, sindacati, associazioni e reti sociali, insieme ai movimenti per la casa, antiproibizionisti e per i migranti, a Cgil, Anpi, Arci, rappresentanti di Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra, Rifondazione e Movimento 5 stelle. Un provvedimento «completamente reazionario, lo respingiamo nel modo più assoluto», ha osservato il presidente del M5s, Giuseppe, sceso in piazza e bersaglio di unastazione da parte di un piccolo gruppo di manifestanti al grido «Ci siete stativoi al governo con Salvini».