Sport.quotidiano.net - La partita perfetta esiste: col Bari il trionfo: "La nostra vittoria più bella in stagione"

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Lorenzo Vero "Sono davvero soddisfatto: è difficile dire che possiamo fare qualcosa in più di quanto fatto oggi". Doveroso tornare alladi venerdì sera, doveroso evidenziare la gioia sul volto di Filippo Inzaghi. L’allenatore ha messo da parte le solite frasi, ripetitive, che conosciamo a memoria, post, dando sfogo alla sua gioia, dopo il successo per 2-0 sul: "Abbiamo giocato lamigliorein assoluto, una sfida pressocché. Lapiùin". E come definizione vuole, sopra la perfezione non c’è niente: "Difficile migliorare stasera, spero piuttosto di poterci ripetere". Oltre alla prestazione sul campo: "Abbiamo giocato per novanta minuti come fatto nei primi quindici a Mantova" (diciassette tiri totali dei nerazzurri contro i sei degli avversari, per intenderci), ci sono altre due ragioni che fanno felice Inzaghi: una storica, e una di spirito.