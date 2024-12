Ilgiorno.it - Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrian Brody in tribuna: il Sinigaglia sempre più glamour

Como, 15 dicembre 2024 – Ormai ilpuò considerarsi una succursale di Hollywood. Questa sera ad assistere a Como-Roma, chiusa con il successo dei ragazzi di Fabregas su quelli di Ranieri, c’erano tre spettatori d’eccezione:. Piccolo ripasso al volo:Knigtley è l’attrice britannica arrivata al successo grazie al film "Sognando Beckham” del quale era co-protagonista peraltro, collega irlandese che nel 2016 ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior attore protagonista per Steve Jobs. ANDREA BUTTI Oscar cheinvece si è aggiudicato nel 2002 per la sua magistrale interpretazione di W?adys?aw Szpilman ne “Il pianista” di Roman Polanski e ora è a caccia della seconda statuetta per il film “The Brutalist”, in cui interpreta l'architetto László Tóth.