Invalidità civile, l’accertamento cambia dal 2026 ma subito sperimentazione in 9 Province

A partire da gennaio 2025 entra in vigore, per alcune migliaia di italiani, la nuova procedura perdei requisiti per poter richiedere la pensione di.La misura, prevista dal Decreto Legislativo n. 62/2024, segna una svolta nell’iter burocratico e organizzativo, con l’obiettivo di semplificare e centralizzare il processo, riducendo i costi e i tempi per i cittadini. L’Inps sarà il perno della riforma, assumendo il ruolo di unico gestore delle valutazioni.in 9La novità sarà sperimentata inizialmente in 9italiane: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. Entro il 31 dicembre 2024, i cittadini di questi territori potranno ancora utilizzare la vecchia procedura, mentre dall’1 gennaio 2025 sarà obbligatorio seguire il nuovo iter.