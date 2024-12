Quotidiano.net - Il Papa, no a laicità ingessata, insieme per il bene comune

Leggi su Quotidiano.net

Occorre una "cittadinanza costruttiva" dei cristiani, affinché "nel fare il, i credenti possono ritrovarsi in un cammino condiviso anche con le istituzioni laiche, civili e politiche, per lavorareal servizio di ogni persona, a partire dagli ultimi". Lo ha detto ilad Ajaccio sottolineando "la necessità che si sviluppi un concetto dinon statico e ingessato, ma evolutivo e dinamico, capace di adattarsi a situazioni diverse o impreviste, e di promuovere una costante collaborazione tra autorità civili ed ecclesiastiche per ildell'intera collettività, rimanendo ciascuno nei limiti delle proprie competenze e del proprio spazio". Bergoglio da Ajaccio ha anche espresso un incoraggiamento ai giovani "a impegnarsi ancora più attivamente nella vita socio-culturale e politica, con lo slancio degli ideali più sani e la passione per il