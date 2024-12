Tvzap.it - Festa dei diciott’anni finisce nel dramma: crolla il tetto

Un violento incendio è divampato nella tarda serata di ieri durante unaper un diciottesimo compleanno. Allaerano presenti una cinquantina di persone. Le fiamme si sono sviluppate dalla canna fumaria ed hanno rapidamente avvolto tutto il, che èto. (Continua.)Leggi anche: Tromba d’aria in Italia, alberi caduti e danni ai tetti delle caseLeggi anche: Maltempo in Italia, tornado abbatte alberi e scoperchia tetti: “Non uscite di casa”Incendio ad unadi 18 anni:ilIeri sera, durante unadi diciotto anni in un casale, è divampato un incendio. Le fiamme sono partite dalla canna fumaria ed hanno rapidamente avvolto tutto il, che èto. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco con varie squadre. Le operazioni di spegnimento delle fiamme si sono protratte fino al mattino.