Calciomercato.it - Douglas Luiz meglio di Koopmeiners: tutti d’accordo, l’olandese è bocciato

Ancora una prestazione da dimenticare per. Segnali di ripresa, invece, per il brasiliano: il punto in casa bianconeraE’ stato il grande acquisto della Juve. Un acquisto, da ben 60 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, che fino a questo momento non sta certamente rispettando le attese.di(LaPresse) – Calciomercato.itTeun, arrivato dall’Atalanta negli ultimi giorni di mercato, in una condizione fisica non proprio esaltante, sta faticando a prendere per mano la Vecchia Signora, come Thiago Motta e Cristiano Giuntoli si aspettavano. Ad oggi il suo arrivo non può certo essere promosso a pieni voti e qualcuno adesso inizia a pensare chepossa essere l’ennesimo giocatore che una volta lasciata Bergamo non rende come alla Dea.