Oasport.it - Ciclocross oggi in tv, World Cup Namur 2024: orari, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

La Coppa del Mondo/2025 diriparte dopo lo stop della scorsa settimana: domenica 8 dicembre doveva svolgersi infatti la tappa di Cabras, in Sardegna, ma il maltempo ha convinto gli organizzatori ad annullare le gare. Di conseguenza si torna a gareggiare questa settimana dal Belgio, a.Saranno in totale 14 gli italiani nelle sole prove élite che si svolgeranno: al maschile ci saranno Gioele Bertolini, Filippo Agostinacchio, Federico Ceolin, Samuele Scappini, Filippo Cecchi e Nicola Parenti, con tanta curiosità nel vedere i giovanissimi Agostinacchio e Scappini all’opera con i grandi. Al femminile al via ci saranno Sara Casasola, Carlotta Borello, Rebecca Gariboldi, Francesca Baroni, Lucia Bramati, Eva Lechner, Matilde Bolzan e Giorgia Secchi.Le gare élite al maschile e al femminile della Coppa del Mondo disaranno trasmesse in direttasu discovery+ e Rai Play Sport 2.