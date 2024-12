Oasport.it - Basket femminile: Campobasso, è impresa! Finisce l’imbattibilità di Venezia in Serie A1. Ok Geas, San Martino e Derthona

Alla fine accade: in mezzo a tre partite a senso unico, il pomeriggio è letteralmente governato da. E la Reyer, per la prima volta, proprio all’11a e ultima giornata del girone d’andata, perde per la prima volta in campionato. Andiamo a vedere quanto accaduto sui parquet italiani.SESTO SAN GIOVANNi-DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI 94-55Partita semplicemente stradominata dal, che travolge su tutta la linea Sassari con notevolissime percentuali: 58% da due e 52% da tre. Si comincia con la questione che va punto a punto, ma Conti lancia subito l’11-4. Sassari regge con Toffolo e poi Gonzales e Taylor, ma le padrone di casa mantengono quasi sempre un buon vantaggio chiudendo il primo quarto sul 25-20. Il secondo quarto è quello decisivo: arrivano tre triple su quattro di Spreafico, nel complesso il parziale casalingo è di 18-0 con anche Conte protagonista.