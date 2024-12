Sport.quotidiano.net - A Gubbio per fermare l’emorragia. Spal, quella zona playout fa paura

Un anno fa laarrivò al giro di boa a 19 punti grazie al successo ottenuto prima della sosta contro il modesto Olbia. Sembrava difficile poter fare peggio, invece i biancazzurri si presentano all’ultima giornata del girone di andata a quota 17. D’accordo, sul campo la squadra di Dossena ha racimolato 20 punti, ma la penalizzazione è un fardello di cui dover tenere conto. Antenucci e compagni quindi rischiano seriamente di ‘girare’ con meno di un punto di media a partita, un ruolino di marcia quantomeno preoccupante in vista del girone di ritorno. Aperò laha la possibilità di rilanciarsi chiudendo l’andata a quota 20, per poi presentarsi venerdì prossimo ad Ascoli nell’ultima gara dell’anno solare con uno spirito completamente diverso. Allo stadio Barbetti ballano punti pesanti tra due squadre in affanno: i padroni di casa sono reduci da tre sconfitte di fila e hanno appena cambiato allenatore, i biancazzurri arrivano invece dai ko contro Pontedera e Vis Pesaro che hanno cancellato l’energia positiva generata dalla striscia di tre vittorie consecutive.