Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, Elton Gaci ammesso alla messa alla prova per accoltellamento a Casalgrande

È statoper sette mesiun trentenne residente a, accusato di aver accoltellato al braccio un giovane al culmine di un litigio nel primo pomeriggio del 5 giugno nell’azienda ceramica ‘Keope’ di. Il 30enne, di origine albanese così come gli altri due coinvolti, si chiama: era finito in manette per lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere. La sua posizione è stata definita ieri davanti al giudice Sarah Iusto durante la prosecuzione della direttissima:, difeso dall’avvocato Giuseppe Caldarola, farà lavori di pubblica utilità il cui esito positivo comporterebbe l’estinzione del reato. Da quanto emerso, tra due fratelli albanesi residenti a Pavullo e il 30enne era sorto un litigio, pare sui tempi troppo lunghi per fare carburante.