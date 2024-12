Ilfattoquotidiano.it - Morte del ciclista 21enne Michael Antonelli, condannati per omicidio colposo il direttore e l’organizzatore della corsa Firenze-Viareggio

Il Tribunale di Pistoia ha condannatoe ilgara ciclisticadel 15 agosto 2018 per ladel, finito in un dirupo mentre percorreva la discesa di Monte Oppio, sull’Appennino, e poi ucciso dal Covid oltre due anni dopo, durante la riabilitazione. Al termine del processo peril tribunale di Pistoia ha inflitto due anni di reclusione a Gian Paolo Ristori, 82enne presidente dell’As Aurora di, società organizzatrice, e un anno e otto mesi ildi gara Rodolfo Gambacciani, 72 anni. Entrambi gli imputati erano difesi dall’avvocatoFederciclismo, Nuri Venturelli, che ha annunciato ricorso in appello.L’accusa sosteneva che l’organizzazione e la direzione di gara non avevano provveduto a segnalare e proteggere con una barriera il tratto laterale di circa 28 metri dove, mentre percorreva una curva stretta, è uscito di strada precipitando in una scarpata.