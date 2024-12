Sport.quotidiano.net - Modena-Piacenza: Rinaldi guida la Valsa Group verso il riscatto

Leggi su Sport.quotidiano.net

A fare le carte aè il condottiero, pur nella tempesta della sconfitta, dell’ultimo match contro Milano, quello che ha relegato laall’ottavo posto ma che ha visto Tommasodominare il campo per due set dopo essere partito in panchina, per far arrivare i suoi compagni a un centimetro dal completamento di una rimonta clamorosa. "Se fossimo partiti da subito con lo spirito di terzo e quarto set." racconta un amaro, che però poi si rivolge subito al futuro e alle ambizioni chedeve avere., partiamo da questi giorni: che settimana è stata? "Una settimana di lavoro intenso, che non è ancora finita e nella quale ci sono tante energie ancora da mettere, nella quale cercheremo di vedere e capire dove abbiamo sbagliato con Milano, anche nell’approccio alla partita".