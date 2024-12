Ilrestodelcarlino.it - "Lungosavio, cresce la superficie di vendita": "È un corridoio annesso"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Scoppia l’ennesima polemica sull’incremento della grande distribuzione, un tema sempre caldo in città, questa volta al. A prenderla di mira è il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Marco Casali. "Questa Giunta, come le precedenti – rimarca Casali – , ha un debole per la grande distribuzione e lo si vede anche dalle proposte di delibera che presenta. Così succede che al centro commerciale Lungo Savio si permette un ulteriore allargamento delladestinata alladi altri 300 mq e ciò per far posto ad una nuova media struttura. Nella delibera che la Giunta Lattuca propone si legge, testualmente, che l’azione proposta dal centro commerciale, afferente al mondo Ipercoop, ha finalità di interesse pubblico posto il prospettato sviluppo del centro sotto il profilo commerciale.