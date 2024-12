Oasport.it - LIVE Trento-Civitanova 2-0, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: 28-26, l’Itas vince un 2° set giocato punto a punto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Primo temponte di Flavio.2-3 Nikolov va a segno con l’attacco in parallela.2-2 Pipe fulminea di Loeppky. La palla passa tra Rychlicki e Flavio, staccati a muro.2-1 Diagonalente di Lavia.1-1 Termina lungo l’attacco di Lavia che non trova una deviazione del muro.1-0 Errore dai 9 metri di Boninfante.Medei schiera Loeppky nel sestetto titolare al posto di Bottolo.TERZO SET22.03 Il miglior realizzatore del match è Rychlicki con 10 punti, seguito da Flavio (9). Sette i palloni messi a terra sia da Nikolov che da Lagumdzija, i quali hanno provato a trascinarenel secondo set.22.01ha condotto il secondo set dall’1-1 fino al 23-23. La squadra di Medei ha avuto un massimo vantaggio di 3 lunghezze ma si è fatta rimontare nel finale.