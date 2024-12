LIVE – Inseguimento maschile Hochfilzen 2024 biathlon | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedell’12.5km di, seconda tappa della Coppa del Mondo/2025 di. Dopo la sprint ha visto trionfare il norvegese Johannes Boe con 4 secondi di vantaggio sul connazionale Sturla Holm Laegreid, sulle nevi austriache va in scena la prima pursuit della stagione. Gara più aperta che mai, con i primi nove atleti che partiranno con distacchi inferiori ai 35 secondi. Al via ci sono anche quattro azzurri: Tommaso Giacomel, che partirà con pettorale 11 con 43 secondi di ritardo, Lukas Hofer (pettorale 16), Didier Bionaz (22) e Daniele Cappellari (53). Chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 14.45 di sabato 14 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedell’diper non perdersi davvero alcuna emozione.