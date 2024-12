Quotidiano.net - 'Hamas, 'accordo su tregua forse prima della fine dell'anno'

Un alto funzionario diha dichiarato al quotidiano saudita Al-Sharq che "c'è un'eccellente opportunità" per annunciare unsugli ostaggi e un cessate il fuoco a Gaza. La fonte ha affermato che "se Donald Trump riesce a impedire che Benyamin Netanyahu blocchi l', allora ci troveremo di fronte a undi scambio in 3 fasi e ad un gradualedi cessate il fuoco,". Fonti vicine ai negoziati hriferito al media che "ci sono progressi tangibili nei colloqui per il cessate il fuoco" e che "i negoziati vengono condotti in modo molto discreto".