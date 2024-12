Gamberorosso.it - È morto Claudio Rosadini, oste gentile che ha reso la sua grande passione per il vino un lavoro

Leggi su Gamberorosso.it

La settimana scorsa, a La Barrique, rimettendo in ordine il magazzino abbiamo ritrovato una vecchia busta di plastica piena di cose che ci hanno fatto pensare e ridere di. E io ho detto “nei prossimi giorni lo chiamo”.rimarrà per sempre quella telefonata che non ho fatto in tempo a fare.Post Covid, era appena tornato da Malta e dopo aver chiuso la sua distribuzione die cercava un modo per ricominciare a Roma.Ma che ti frega! Sei un ragazzino, hai tutto il tempo .Ecco il tempo non ce l’ha avuto. Mi sbagliavo.Eravamo amici? Questo non lo so. So che non abbiamo mai perso i contatti in questi anni dopo che ha lavorato per me sia a La Barrique che da Remigio. Gli volevo bene a modo mio, il mio modo strano e sbagliato che si risolve in rarissime telefonate ma nel cercare di esserci se ti serve una mano.