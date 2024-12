Sport.quotidiano.net - Cmo Ozzano al vertice della serie C con coach Federico Grandi

Dieci in pagella per il Cmo, dieci come l’immacolato rendiconto di inizio stagione che in poco tempo ha consegnato il club del presidente Luciano Fiordalisi aldel girone GnuovaC, a +4 sull’inseguitrice Virtus Medicina. Un percorso netto che ha radici lontane, vista la vocazione giovanile di un club che dalla sua fondazione a oggi ha posto l’accento sulla crescita dei propri talenti. E definitivamente esploso con l’arrivo-ritorno in viale 2 Giugno di una leggenda come(nella foto), che sulla sponda New Flying Balls ha scritto la storia con la promozione inB nella stagione 2017/2018. Presidente, si aspettava questo inizio? "Diciamo che quando non c’è pressione arrivano i risultati migliori. A conti fatti stiamo continuando il lavoro degli ultimi 2-3 anni, portandoci dietro un nucleo ozzanese di ragazzi ai quali abbiamo aggiunto alcuni giocatori di categoria, come Lorenzo Folli (14,7 di media ndr) e la ciliegina Tommaso Carnovali (14,8)".