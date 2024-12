Sport.quotidiano.net - Arezzo in emergenza: Troise affronta la Pianese con scelte obbligate in difesa e centrocampo

di Andrea LorentiniSenza Damiani e molto probabilmente anche Chiosa, leper Emanuele, domani contro la, al centro dellae in mediana sono abbastanza. La recidiva al menisco del ginocchio destro per il centrocampista con conseguente nuova operazione è stata la notizia più brutta della settimana perchè priverà l’per un bel po’ di tempo di un giocatore la cui importanza si è notata sia quando non c’è stato (troppo) che quando è stato a disposizione (troppo poco). Considerando che Chierico non è ancora pronto, in mezzo le soluzioni per domani pomeriggio sono sostanzialmente risicate. Renzi non si tocca, certo il rilancio di Mawuli dal primo minuto, mentre per la terza maglia si profila un ballottaggio tra Santoro e Settembrini. Il capitano, nell’ultimo periodo, è finito ai margini del progetto e la nuovain mediana potrebbe regalargli una chance per rilanciarsi in queste ultime tre partite tra campionato e coppa prima della sosta.