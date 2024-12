Ilnapolista.it - Thiago Motta: «Koopmeiners è un grande giocatore, il suo linguaggio del corpo che è fantastico»

Dopo la vittoria in Champions contro il City la Juventus diaffronta in campionato il Venezia. Per, che nell’ultima di Serie A ha impattato contro il suo ex Bologna, l’obbligo di sfruttare l’onda lunga europea per prendersi i tre punti necessari per accorciare la distanza dalle rivali scudetto.in conferenzaCome sta la squadra dopo la vittoria contro il Manchester City?«Stanno tutti bene fisicamente e mentalmente. Ovviamente la vittoria aiuta, ma il gruppo è concentrato per la prossima, come sempre».Quella con il Venezia può essere una prova di maturità visto che arriva proprio dopo un successo come quello col City?«Il nostro approccio è sempre lo stesso. Abbiamo sempre lo stesso rispetto per le avversarie e con l’idea di entrare in campo e dare il nostro meglio con umiltà e serietà.