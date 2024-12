Ilgiorno.it - Rubano le carte di credito a due anziani poi vanno a fare “shopping” in un negozio di telefonia: arrestati

Milano – Un 29enne italiano e un 36enne peruviano sono statia Milano dalla Polizia di Stato per ricettazione e utilizzo indebito didiin concorso. Martedì mattina, gli agenti del Commissariato Lorenteggio in via Brunelleschi, hanno notato due uomini che, dopo essere entrati in undi, in maniera frettolosa e consospetto, erano intenti a vedere la vetrina degli smartphone per un eventuale acquisto. In particolare, i poliziotti che si sono appostati a distanza, hanno visto il 29enne eseguire un primo pagamento con una carta diacquistando un cellulare di ultima generazione per poi procedere effettuare un secondo pagamento per l’acquisto di altro materiale informatico mediante l’utilizzo di un’altra carta di, quest’ultimo tentativo però non andato a buon fine.