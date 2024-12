Davidemaggio.it - Riapre la ‘casa’ di Via dei Matti n. 0

Stefano Bollani e Valentina Cenni riaprono le porte delladi Via dein. 0, pronti ad accogliere il pubblico nel loro universo musicale, fra esibizioni, improvvisazioni, dialoghi e duetti con ospiti. Il programma, giunto alla quarta stagione, torna in onda lunedì 16 dicembre, ogni sera dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Rai 3 (tra Blob e Il Cavallo e la Torre).Via dein. 0: i primi ospiti della nuova stagioneLa prima settimana, dal 16 al 20 dicembre, si aprirà con un omaggio a Lucio Dalla, argomento al centro della puntata inaugurale di lunedì. Per l’occasione, l’ospite in studio sarà il cantautore Brunori Sas, che a febbraio sarà in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2025.Martedì 17 dicembre la protagonista sarà Joni Mitchell, nota cantautrice e pittrice canadese.