Terzotemponapoli.com - Pronostici 16esima giornata Serie A

A – Lo scivolone del Maradona contro la sfrontata Lazio di Baroni spinge ora Conte a preparare la gara perfetta contro l’Udinese. Obiettivo dei partenopei non può che essere quello di riprendersi il primo posto in classifica: tra idi Superscommesse l’analisi anche di Cagliari-Atalanta e della super sfida di lunedì sera tra Lazio e Inter.Questi idellaUdinese-Napoli: Segno 2Gli incidenti di percorso non sono più contemplati per il Napoli di Conte, che vuole immediatamente rialzare la testa dopo i due k.o. consecutivi contro la Lazio. I partenopei faranno adesso visita all’Udinese di Runjaic. I friulani vengono da 3 k.o. nelle ultime 5 partite casalinghe. Inoltre, i partenopei hanno vinto 3 delle ultime 5 trasferte diA. Il consiglio di Superscommesse è l’esito Segno 2.