Thesocialpost.it - Politecnico Bari, prof lancia l’allarme su una lettera choc: “Caro Babbo Natale, vorrei sparire”

È calato il gelo suldeldi. All’albero posizionato nell’atrio Cherubini, dove gli studenti appendono lettere con i loro desideri, è comparso un messaggio dai contenuti allarmanti.«, so di non scriverti da un po’. Adesso avrei un desiderio: gli ultimi quattro anni sono stati abbastanza estremi e, sinceramente, sono esausto. Vivere è diventato estenuante, e non ho più molta voglia di farlo, non ho più voglia di combattere per vivere la vita che desidero, diversa da quella considerata normale da tutti».Così inizia la, scritta in corsivo minuscolo, lasciata senza firma. Lo studente prosegue: «Non verrò mai accettato per il mio percorso, né otterrò supporto dalle persone che ho intorno. Mi sarebbe bastato solamente non avere bastoni fra le ruote».