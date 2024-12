Ilrestodelcarlino.it - Nuova Federiciana a Fano: 3 milioni dalla Regione, 5 milioni dal Comune e fondi Pnrr

"E’ una grande soddisfazione per la città e per la nostra famiglia che vede concretizzare gli sforzi fatti". Così l’armatore Fabio Montanari commenta la decisione delladi investire 3di euro sulla, che si vanno ad aggiungere ai 5del(attraverso un mutuo) e ai 2,5di euro diche il progetto esecutivo di Mario Cucinella, pagatofamiglia Montanari, si è aggiudicato vincendo un bando del Ministero della Cultura. Dottor Montanari, a novembre dopo che il bando comunale per la ricerca di sponsor privati era andato deserto, non c’era tutto questo ottimismo? "Sì, quello dellasembrava un’occasione persa per la città, anche se il progetto esecutivo dell’architetto Cucinella sarebbe rimasto nella disponibilità del, nella speranza che prima o poi si sarebbero create le condizioni per realizzarlo".