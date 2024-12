Sport.quotidiano.net - Montefano. Bonacci: "Adesso serve continuità di risultati e prestazioni»

"Dobbiamo dareaie alle, ma domenica ci capita un cliente davvero scomodo". Stefano, presidente del, si riferisce al match casalingo contro la Sangiustese. "Loro – spiega – ancora non sono riusciti a dareal percorso, ma sono convinto che sono sulla strada buona e che a fine stagione li troveremo nelle zone alte della classifica". Il presidente chiede massima attenzione ai giocatori. "Quella è indispensabile in ogni occasione perché in Eccellenza non ci sono partite semplici. Non dobbiamo commettere qualche passo indietro rispetto alle ultime". I viola sono reduci dai successi su Atletico Mariner e Matelica, e così la sfida alla Sangiustese rappresenta un esame. "Ci attende un avversario che ha tanta qualità ovunque, noi siamo in una fase di miglioramento".