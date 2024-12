Lanazione.it - Misericordia di Staggia Senese in udienza da Papa Francesco per l'ottocentenario del presepio

I volontari delladi, con il loro presepe artistico e animato, si recheranno innella giornata di domani da. Avverrà in occasione della conclusione degli appuntamenti dell’del primo, ideato dad’Assisi nel paese di Greccio, in provincia di Rieti. Cento gli artisti di opere dedicate alla Natività che saranno accolti nella circostanza in Piazza San Pietro (ritrovo già alle 6,30) dal Pontefice. Sono i componenti attivi in Terre di Presepi, il circuito creato un decennio fa che raggruppa numerose realtà della nostra regione impegnate nella realizzazione di esposizioni riservate al senso più autentico del Natale. Un progetto in cui si inseriscono appieno la passione e l’assiduità dellastaggese, con in testa il volontario – da oltre quindici anni - e maestro presepista Mauro Bilenchi (secondo da sinistra nella foto), sempre affiancato dai colleghi che prestano servizio in forma disinteressata nella sede di via Romana che ha al vertice il governatore Luigi Bruscoli.