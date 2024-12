Ia | Gubitosi Luiss | Mondo sta cambiando nostra idea è ispirare l’idea del futuro

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “Noi cerchiamo sempre di prendere i migliori studenti e i migliori professori. A questo punto si tratta di far apprendere a tutti e due i gruppi le nuove tecnologie, tra questi l'AI è la sfida più importante. Nei 47 anni dellaabbiamo visto innovazioni straordinarie, abbiamo visto cose che non conoscevamo come .