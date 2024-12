Sport.quotidiano.net - Eurolega, colpaccio Virtus: Clyburn regala la vittoria ai bianconeri a 4 minuti dalla fine

Vitoria (Spagna), 12 dicembre 2024 – Comincia con unal’avventura di Dusko Ivanovic – ex di serata – sulla panchina dellaSegafredo Bologna. Dopo cinque sconfitte di fila, infatti, isono tornati al successo insbancando la Fernando Buesa Arena, casa del Baskonia Vitoria, battuto 82-81 in rimonta. Eroe della serata bianconera è stato Willche ha impreziosito una serata da 23 punti con la tripla con fallo e libero annessi del definitivo sorpasso. In evidenza tra i, che hanno recuperato dal -6 a 5’, anche Tornike Shengelia con 16 punti e 10 rimbalzi catturati. Al Baskonia, che nella ripresa ha provato a prendersi l’inerzia del match sfruttando la sua grande reattività a rimbalzo d’attacco, non sono invece bastati i 19 punti di Niko Rgkavopoulos, il quale ha cercato di sopperire alla serata in ombra delle punte di diamante Chima Moneke e Marcus Howard (13 punti ma con 4/18 al tiro).