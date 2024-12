Inter-news.it - Di Cesare, non solo l’Inter: un’altra di Serie A prova il colpo

Marco Diè uno dei nomi chesta scandagliando per il mercato del futuro. Il difensore del Racing Club di Avellaneda, però, è seguito anche dagrande diA. A riportarlo il portale argentino racingdealma.comCONCORRENZA – Aumenta la concorrenza per il difensore Marco Di Césare. 22 anni, l’argentino del Racing Club di Avellaneda ha già attirato su di sé gli occhi del, che guarda proprio all’Argentina per rinforzare la squadra con profili giovani e interessanti, dal potenziale assicurato. Ma noni nerazzurri sono pronti a investire sul giocatore: dallaA, infatti, aumenta la concorrenza. Nel dettaglio da parte della Roma, pronta a mettere sul piatto 7 milioni di euro più 3 di bonus, un totale di dieci milioni di euro. Nonostante questo, però,può ancora fare affidamento su una carta da giocare: Diego Milito, diventato presidente del club e con ottimi rapporti proprio con i nerazzurri.