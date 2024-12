Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre fiacca con la delusione sulla Cina

Borse europee fiacche in avvio di seduta, dopo la riunione della Bce che ha nuovamente tagliato i tassi d'interesse. L'attenzione si sposta ora sulle mosse della Fed attese la settimana prossima. Sui mercati pesa laper le decisioni insugli stimoli per la crescita economica. Apertura positiva per Francoforte (+0,12%), in calo Parigi (-0,17%), alle prese con la situazione del governo. Poco mossa Londra (+0,03%).