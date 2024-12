Bubinoblog - BELVE: GLI OSPITI DEL 17 DICEMBRE. SCINTILLE EPICHE NEL TALK DI FRANCESCA FAGNANI?

Leggi su Bubinoblog

è un appuntamento cult della tv italiana. Ilshow diha festeggiato il record stagionale su Rai2 e si prepara alla puntata del 17. Ecco gli.Si parte da Jovanotti come anticipato dall’amatissimo cantante sui social. Poi, come svela Tvblog, è attesa una delle più seguite e belle influencer italiane, ovvero Taylor Mega.All’anagrafe Elisa Todesco, ha partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello. Nel 2020 il calendario di For Men contro la violenza sulle donne. E poi si attendono.La compagna di Mentana intervisterà una delleper antonomasia: Vittorio Feltri. Giornalista e direttore dei più noti quotidiani di destra, si racconterà nel suo stile inconfondibile.L'articolo: GLIDEL 17NELDI? proviene da BUBINO.