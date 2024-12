Angelo Accardi l’artista italiano stupisce Miami con la sua arte surreale e pop

Leggi su Funweek.it

Si è concluso a, alla prestigiosa Art Basel, l’anno diha girato il mondo, toccando tre continenti e portando ovunque la sua capacità di trasformare il nonsense in una nuova forma di senso, toccando le corde più profonde dell’immaginario contemporaneo.Dagli onnipresenti struzzi che hanno invaso anche Dakar al conturbante giardino delle tentazioni, The Garden of Eden, che ha girato l’America; dalla riscrittura del Rinascimentocon Timeless Inspiration a Londra alla Biennale di Venezia e a Icarus’ Dream, la personale nel palazzo seicentesco Donà delle Rose che ha fatto registrare un record di accessi: tra mostre ed eventi, sono arrivati peranche i riconoscimenti internazionali, con la copertina dell’Atlante dell’Contemporanea (è stata scelta dal comitato scientifico del Met Corporate Patron Metropolitan Museum of Art of New York la scultura Violet) e quella del CAM, Catalogo dell’Moderna (editoriale Giorgio Mondadori).