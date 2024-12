Lapresse.it - Siria; Tajani, lavoriamo per stabilità Paese, primi segnali positivi

Berlino (Germania), 12 dic. (LaPresse) – “inper garantire stabilita e unità di quele per comprendere esattamente cosa accadrà. Isono, ma si tratta soltanto dei”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a margine della ministeriale Esteri a Berlino. “insieme agli altri Paesi che operano con noi, del G7 e dell’Unione europea, e anche in sintonia con la Turchia perché credo che in questo momento la Turchia rappresenti anche una garanzia diper quel”, ha detto ancora